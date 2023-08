Berkman vervangt ondergrondse brandstoftanks

Zomerfoto 2023 ‘Lijnenspel tijdens zonsonder­gang’ wint Zomerfoto 2023

ZEVENBERGEN - Betty Happel uit Zevenbergen is uitgeroepen tot winnares van de wedstrijd Zomerfoto 2023 met haar foto ‘Lijnenspel tijdens zonsondergang’. Op de winnende foto is een bijzondere zonsondergang te zien op het strand van Burgh-Haamstede. De foto is genomen vanonder een strandtent op palen en dat geeft een prachtig lijnenspel.