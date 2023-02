Beroepsopleider Curio wil dezelfde opleidingen die nu op meerdere plekken zijn voortaan in één stad huisvesten

met video Uitslaande brand bij leegstaan­de cafetaria in Breda, pand gaat verloren

BREDA - In cafetaria de Toerist aan de Teteringsedijk in Breda heeft in de nacht van maandag op dinsdag een flinke brand gewoed. De brandweer riep omwonenden op om hun ramen en deuren te sluiten als ze last hadden van de rook die vrijkwam.