Berry van Hooft van autobedrijf Van den Udenhout: ‘Het is superbelangrijk om meer de fiets te pakken’

Nepvuurwa­pen, messen, bivakmuts en drugs ingenomen bij controles in Roosendaal­se veilig­heids­ri­si­co­ge­bie­den

ROOSENDAAL - Bij verschillende controles in Roosendaal zijn afgelopen weekend onder meer een nepvuurwapen, messen, een bivakmuts en drugs in beslag genomen. De controles vonden vrijdag en zaterdag plaats in zogenoemde veiligheidsrisicogebieden. Die zijn onlangs aangewezen naar aanleiding van een reeks geweldsincidenten.