Beschermd edelhert doodgeschoten in natuur bij Oirschot: ‘Zoiets is nog nooit in Brabant voorgekomen’

OIRSCHOT - In natuurgebied De Scheeken bij Oirschot is op Eerste Paasdag door wandelaars een dood edelhert aangetroffen. De ‘koning van het Woud’ lag in een grasveld en is door een schotwond omgekomen. Brabants Landschap heeft aangifte gedaan: ,,We hopen echt dat de dader gepakt wordt, want dit kan niet.”

,,Zoiets is nog nooit in Brabant voorgekomen”, klinkt Sjors de Kort van Brabants Landschap ontdaan. De Kort zorgt namens Brabants Landschap voor het beheer van de populatie in het Groene Woud. ,,We willen graag dat wandelaars zich melden als ze eventueel iets hebben gezien, want de dader moet echt gepakt worden", aldus De Kort.

Fikse boete

Het edelhert is een volledig beschermde soort. Dat wil zeggen dat het verboden is om op deze dieren te jagen tenzij het om beheer gaat. Dat laatste is hier niet het geval en het lijkt alsof iemand dit voor zijn plezier heeft gedaan. ,,Het gedode dier betrof een mannetje. Er zijn gelukkig geen sporen dat het gewei is afgezaagd”, aldus De Kort. De boete die de dader hiervoor kan krijgen varieert tussen de vijfduizend en tienduizend euro.

Te dicht bij wandelpad

Het bijna tweehonderd kilo wegende dier is verwijderd van de vindplaats. ,,Het beest lag te dicht bij het wandelpad en daarom hebben we hem daar weggehaald”, aldus De Kort. Tegenwoordig gebeurt het steeds vaker dat kadavers in de natuur blijven liggen, omdat het de biodiversiteit stimuleert. Of dat ook met het gedode edelhert is gebeurd wil De Kort graag in het midden laten.

Herintroductie oerdieren in Brabant

Sinds 2017 lopen er edelherten rond in het Groene Woud (natuurgebied tussen Eindhoven, Tilburg en Den Bosch). Deze dieren zijn daar uitgezet en lopen in een afgerasterde omgeving als onderdeel van het plan om een aantal oerdieren te herintroduceren in de Brabantse natuur. Ook wel bekend als de Brabantse Big Five. Na de Wisent in de Maashorst is het edelhert de grootste grazer in de provincie.