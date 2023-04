Besparen maar: op deze dag ga je met korting naar het Klimbos in Bergen op Zoom

Keizerti­tel van gildeman Harrie is eerbetoon voor zijn overleden vrouw: ‘Zij moedigde mij aan’

HOOGELOON - Nadat hij zich in 2016 en 2018 tijdens het koningschieten al tot koning liet kronen, wist Harrie Bullens (71) in 2022 de titel van keizer bij gilde Sint Sebastiaan in Hoogeloon binnen te slepen.