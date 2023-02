‘Best wel pittig’: carnaval Breda steeds vaker ontsierd door losse handjes

Bier drinken op straat en dronken naar huis fietsen met carnaval, mag dat? Dit zijn de regels

BRABANT - Bier drinken op straat en dronken naar huis fietsen: de komende dagen is het de normaalste zaak van de wereld. Maar mag het eigenlijk wel? En hoe vier je carnaval volgens de regels? Jordi Cebrian, woordvoerder van de politie Oost-Brabant, legt het uit. „We houden niemand aan die alleen maar dronken over straat loopt. Dan blijven we bezig met carnaval”, grapt hij.