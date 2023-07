‘Beste appelschilster ter wereld’ Rika (86) gaat met welverdiend pensioen

Binnen een jaar tijd twee doden in dezelfde Tilburgse flatwoning; 37-jarige verdachte filmde mishande­lin­gen

TILBURG/BREDA - Het Openbaar Ministerie verdenkt een 37-jarige Tilburger van moord of doodslag op twee mensen in Tilburg. Volgens justitie heeft hij eerst zijn vrouw en later een huisgenoot om het leven gebracht in zijn flatwoning aan de Mozartlaan. De verdachte blijkt filmpjes te hebben gemaakt van de mishandeling van beide slachtoffers.