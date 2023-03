Bestelbus verliest lading aluminium strips op N65 bij Helvoirt, één rijstrook dicht

NAC-aanvoerder op weg naar duel met Messi

In aanloop naar de ontknoping van het seizoen waarin NAC in de laatste acht wedstrijden in de strijd om de play-offs een achtste plaats verdedigt, zijn drie basisspelers uitgevlogen vanwege interlandverplichtingen. Twee van hen zitten zeker dertig tot vijftig uur in een vliegtuig.