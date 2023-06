Bestellen we ons drankje voortaan in het Engels op de Bossche terrassen?

Fraaie transfer voor Rúben Rodrigues uit Best na topjaar met heldenrol op Wembley

Rúben Rodrigues (26) heeft een mooie transfer binnen het Engelse voetbal te pakken. De aanvaller uit Best maakt de overstap van Notts County naar Oxford United, uitkomend in de League One. De voormalig speler van onder meer Wilhelmina Boys, Gemert en FC Den Bosch wordt daarmee beloond voor een topjaar.