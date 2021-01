Bestolen K’NEX-opa Anton krijgt volop steun, Daan (29) start crowdfunding: ‘Zo zielig, ik wil hem helpen’

Het doel van de crowdfunding was ambitieus, maar blijkt een paar uur na lancering zeker niet onhaalbaar. Jongen hoopte 2.500 euro op te kunnen halen voor de 78-jarige Anton, voor sommigen beter bekend als opa K’NEX. Voor nieuwe bouwsteentjes of hulp bij het zoeken. Nog geen vier uur nadat Jongen de actie via Twitter deelde, staat de teller al op ruim 4.600 euro. De meesten storten vijf of tien euro, een uitzondering honderd. Jongen maakte zelf 25 euro over. ,,Zodat we niet met nul euro zouden starten. Alle beetjes helpen", zegt het brein achter de actie.