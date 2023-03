Bestrating kapot na aanleg glasvezel? Gemeente Heusden ‘zit er bovenop’: ‘We lopen achterstand in’

De hele kerken behouden in Roosendaal kan niet, delen ervan misschien wel?

ROOSENDAAL - Kunnen delen van de Onze Lieve Vrouwekerk en de Sint Josephkerk in Roosendaal worden verhuurd of verkocht? Het bestuur van de Sint Norbertusparochie laat uitzoeken of zo het overige deel dan behouden kan blijven voor gebed en viering. Want beide héle kerken behouden gaat niet meer beseft de parochie.