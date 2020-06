Bestuurder die met auto zes mensen verwondde op terras in Gennep is 19-jarige uit Ottersum

Scholen­stich­ting vecht internatio­na­le status Salto­school Reigerlaan aan: ‘Geen plek voor twee internatio­na­le scholen’

8:55 EINDHOVEN - Is er in Eindhoven plek voor één of voor meerdere internationale scholen? De Raad van State boog zich deze week over die kwestie. De scholenstichting SPVOZN, waar de Internationale School Eindhoven (ISE) bij hoort, vecht de status van de internationale afdeling van Saltoschool Reigerlaan aan.