Bestuurder overlijdt na zwaar ongeval op A16 bij Breda

VVV Ge­mert-Ba­kel éérste inspiratie­punt van Brabant

Het is geen kantoor meer. Geen winkel. Nee, de VVV Gemert-Bakel is sinds gisteren (vrijdag 5 mei) een heus inspiratiepunt. Het eerste van Brabant nog wel. Met fraaie grote fotopanelen van veel moois dat er in de gemeente te beleven is. Eén wand is nog steeds gevuld met prachtige boeken over de gemeente en een aantal folders van activiteiten of mooie plekken in de regio, maar de rest van de ruimte is helemaal interactief.