Bestuurslid taskforce ondermijning erkent: ‘We hebben nog werk te doen op het platteland’

TILBURG - Ze willen met de boeren het gesprek aan over de criminaliteit in het buitengebied. Dat zeggen zowel de provincie, de boerenorganisatie ZLTO als de Taskforce-RIEC, die in Brabant de strijd tegen de ondermijnende criminaliteit coördineert. De meldingsbereidheid in het buitengebied moet omhoog.

‘Zorgelijk’ noemt burgemeester Moorman (Bernheze) het dat boeren die denken dat ze door criminele huurders zijn benaderd dat vrijwel nooit melden bij de politie. ,,Negentig procent. Dat is een krankzinnig hoog percentage. We hebben nog werk te doen”, zegt Moorman, die als bestuurslid van de Taskforce-RIEC Brabant-Zeeland verantwoordelijk is voor de bestrijding van ondermijnende criminaliteit op het platteland.

Onderzoeksjournalist Mariëtte den Engelse vertelt over de bevindingen van de Brabantse Onderzoeks Redactie:

Ze kijkt er niet van op dat bijna een op de vijf Brabantse boeren wel eens is benaderd om een stal of schuur te verhuren voor dubieuze praktijken. ,,Er is ook wel eens gezegd een op de drie boeren. Dus dat lijkt wat afgenomen. Neemt niet weg dat het er nog steeds veel te veel zijn dus ook dat baart zorgen.” Het opkrikken van de meldingsbereidheid heeft hoge prioriteit. ,,Het is een misvatting dat als er nog niets is gebeurd, de politie niets kan met een melding. Al geeft de boer maar een signalement door. De politie heeft daar veel aan.”

Podcast Beluister het verhaal van een boer uit West-Brabant. Tot twee keer toe kreeg hij te maken met drugscriminelen. Maar op hulp van de overheid hoefde hij niet te rekenen. Deze podcast is ook te luisteren via Apple, Google of Spotify. Volg ons daar, of geef een beoordeling, zodat meer mensen de podcast kunnen luisteren.

Samenwerking

Een goede samenwerking met onder meer de ZLTO is daarbij belangrijk, onderstreept Moorman. ,,Die staan dichter bij de boeren dan de overheid.” Bestuurslid Janus Scheepers van de ZLTO onderschrijft dat. ,,Er moet veel meer mèt de boeren dan over de boeren worden gesproken.” Hij schrikt wel van het aantal boeren dat denkt door drugscriminelen te zijn benaderd. ,,Het is veel, boeren willen daar tegen beschermd worden. Die willen er niets mee te maken hebben. Het platteland moet zo ingericht worden dat criminelen daar niet meer willen zijn.”



Scheepers wil dat er een zwarte lijst komt van verdachte huurders. Boeren moeten daar inzage in hebben. Daar wordt samen met de Taskforce aan gewerkt, maar de privacywet gooit vooralsnog roet in het eten. Verder wil de ZLTO actief beleid op sloop of herbestemming van leegstaande schuren.



Met het oog daarop ziet Peter Noordanus, in zijn rol als voorzitter van het Strategisch Beraad Ondermijning, wel een voordeel in de recente protesten van de boeren. ,,Ik snap hun problemen. Er komt nu in ieder geval geld vrij om boeren die willen stoppen uit te kopen. Dat voorkomt onnodige leegstand.”

Slimmer toezicht

Gedeputeerde Renze Bergsma (Veiligheid, Bestuur en Organisatie) hamert op de gezamenlijke aanpak van drugscriminaliteit. ,,We hebben al extra boa’s in het buitengebied rondlopen en kijken samen met partners naar andere mogelijkheden van slimmer toezicht in het buitengebied.” Boeren spelen daarbij een belangrijke rol. ,,Ze zijn vaak eigenaar van vastgoed in het buitengebied en zien en horen veel.” De meldingsbereidheid moet dan ook omhoog. ,,We gaan kijken wat we daar aan kunnen doen.”