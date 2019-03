Betalen voor je ziekenhuisbezoek: Brabant goedkoper dan Randstad

KaartEerder werden er al kamervragen gesteld over de soms hoge parkeerkosten bij ziekenhuizen. Er zijn in Nederland maar acht ziekenhuizen waar je gratis kunt parkeren. En een daarvan is het ETZ ziekenhuis in Waalwijk.

Dat blijkt uit een onderzoek van besparingswebsite kortingscode.nl, die de prijzen opvroeg zoals ze in januari 2019 waren.

Tarieven omhoog

Twee jaar geleden kwam de site ook met een onderzoek naar buiten waarna er meerdere keren kamervragen zijn gesteld over de parkeertarieven. Uit het nieuwe onderzoek blijkt dat de prijzen landelijk gezien gemiddeld juist weer zijn gestegen. In totaal stegen de kosten bij veertien ziekenhuizen. Soms kunnen die kosten oplopen tot 36 euro per dag. In de Randstad ben je het duurste uit.

De provincie Brabant is gemiddeld in de prijzen die zij vragen voor het parkeren. Het ETZ ziekenhuis in Waalwijk is het enige waar niet betaald hoeft te worden. Bij het Amphia Ziekenhuis in Breda en het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch ben je over het algemeen het meeste geld kwijt. Je betaalt daar 2 euro per uur. De goedkoopste ziekenhuizen bevinden zich in Roosendaal, Bergen op Zoom, Helmond en Eindhoven. Daar betaal je 1 euro per uur.

Per stad gezien zijn de parkeertarieven per uur in Amsterdam wederom het hoogst. De twee duurste ziekenhuizen staan in Amsterdam.

Het loont soms om bijvoorbeeld dagkaarten aan te schaffen. Wat betreft dagkaarten ben je in het OLVG-Oost in Amsterdam het duurst uit met €36 per dag. Het VUmc volgt met €30 en bij het Erasmus MC heb je een dagkaart voor €25. In Brabant liggen de dagtarieven bij alle ziekenhuizen op tien euro of minder.

De tarieven

Dit zijn de duurste parkeertarieven van ziekenhuizen in Nederland:

1. OLVG-Oost, Amsterdam (€4)

2. VUmc, Amsterdam (€3,53)

3. Erasmus Medisch Centrum, Rotterdam (€2,70)

4. OLVG-West Amsterdam, Medisch Spectrum Twente Enschede, Martini Ziekenhuis Groningen (€2,50)

5. Diakonessenhuis, Utrecht (€2,40)

Bekijk hier alle parkeertarieven van Nederlandse ziekenhuizen (het kan even duren voordat de kaart volledig geladen is):