Beugen loopt massaal uit bij brand discotheek: ‘Toen ik naar buiten rende, begon het te knallen’

Veerse Dag krijgt opfris­beurt met verjongd bestuur: ‘Een begrip in de regio en dat willen we zo houden’

RAAMSDONKSVEER - ,,We willen het publiek verrassen. Dat ze straks zeggen: kijk, dit is nieuw, dit is leuk, dit festival is weer fris”, zegt voorzitter Jens Huigen. Op 15 en 16 september staat de 39e editie van de Veerse Dag op de agenda.