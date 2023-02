Bevers dreigen instelling 1,5 ton te kosten: gaaswand van 1,5 kilometer nodig om ze te stoppen

Column Het centrum van de macht ligt in Berghem

We zijn betrapt, ze hebben ons door. Berghem trekt altijd aan het langste eind, stond er in deze krant een paar dagen geleden. Wél een bos en een berenbad, geen barakken voor vluchtelingen; komt dat door de drie Bèrghse wethouders op het gemeentehuis in Oss? Het was een kwestie van tijd voordat dat kwartje zou vallen.

