Bewoners treffen bij thuiskomst inbreekster aan... die een kopje koffie drinkt

ROOSENDAAL - In de Wilhelminastraat in Roosendaal heeft een inbreekster (30) het zondagmiddag wel heel bont gemaakt. De politie meldt dat de vrouw had ingebroken in een woning en voor zichzelf een kopje koffie had ingeschonken.