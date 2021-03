Bewoonster na dode in drugslab: ‘Er stonden ineens vreemde mannen aan de poort’

Toch is het gruwelijk misgelopen met deze criminele onderneming. Na de melding van de bewoner dinsdag avond 23.10 uur vond de politie in het lab het stoffelijk overschot van een onbekende, vermoedelijk een laborant. Het lab was uitgebrand, mogelijk na een explosie of ander ongeluk. Het slachtoffer is de elfde dode die valt in een drugslab in Noord-Brabant in zeven jaar, de drie Brabantse doden in een lab net over de grens bij Eindhoven meegerekend.