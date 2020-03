Bezoek verboden en geen dagbesteding meer: ‘We proberen de menselijke maat te houden’

EINDHOVEN - De zorginstellingen voor mensen met een beperking in de regio hebben hun handen vol aan alle aanpassingen voor hun cliënten als gevolg van het coronavirus. Bezoek op de woonlocaties is verboden, dagbestedingscentra en wijksteunpunten zijn gesloten. Er wordt naar creatieve oplossingen gezocht.

,,Het is zeer ingrijpend, maar het leveren van de basiszorg moet in ieder geval doorgaan”, zegt woordvoerder Jeroen Hurkens van Lunet zorg. Eerder al werden de woonparken Eckartdal in Eindhoven en de Donksbergen in Duizel gesloten voor bezoekers. Cliënten mogen dus geen bezoek meer ontvangen van hun ouders of andere familieleden. Een weekend logeren bij de ouders zit er voorlopig ook niet meer in. Als ouders besluiten hun kind naar huis te halen voor de komende weken, moet dat voor 12 uur deze maandag gebeurd zijn. Daarna is er voorloig even geen terugkeer mogelijk. Daarnaast zijn de logeerhuizen en dagbestedingscentra gesloten. Voor de bewoners met een beperking, die voor hun sociale contacten hier grotendeels afhankelijk van zijn, is dat vaak niet uit te leggen.

Geen ervaring mee

Hurkens: ,, Dit zijn hele stevige ingrepen. We hebben hier geen ervaring mee en proberen de menselijke maat te houden. We proberen het altijd op het juiste niveau uit te leggen aan de bewoners.” Lunetzorg heeft meer dan twintig dagbestedingscentra en tientallen woonlocaties in Eindhoven en voornamelijk de Kempen. Er is momenteel geen sprake van personeelstekort, en waar mogelijk wordt de dagbesteding naar de woningen verplaatst. ,,De ongeveer 140 Belgische werknemers (op een totaal van 2600) kunnen gewoon blijven komen, dankzij een verklaring die is opgesteld dat ze bij Lunet werken.”

Quote Ondanks dit alles is er een enorme saamhorig­heid en krijgen we hartverwar­men­de reacties Malou van Loon, Severinus

,,Het zijn moeilijke tijden en er moeten lastige beslissingen worden genomen, maar er ontstaan zoveel creatieve ideeën”, zegt Rianne Kessels van SWZ Zorg. De organisatie ondersteunt mensen niet aangeboren hersenletsel (NAH) en een lichamelijke of meervoudige beperking en heeft woon- en dagbestedingslocaties in o.a.. Eindhoven, Son, Someren, Helmond, Den Bosch, Schijndel, Veghel en Boxtel. ,,De actviteiten die in het dagactiviteitencentrum plaatsvinden worden bij de woningen zelf gedaan", aldus Kessels. Dat geldt dan vooral voor Zonhove in Son, waar verschillende actviteiten op het woonpark gevestigd zijn. ,,Voor de cliënten die niet bij ons wonen, hebben we nog niet echt een oplossing. We kunnen geen een-op-een dagbesteding aanbieden. Daar hebben we het personeel eenvoudig niet voor.”

Dezelfde gezichten

Woordvoerster Malou van Loon van zorgorganisatie Severinus in Veldhoven: ,,Doordat de dagbestedingslocaties zijn gesloten kunnen de medewerkers inspringen op de woonlocaties bij uitval of ziektes . Er is een heel schema gemaakt en daarbij is geprobeerd ervoor te zorgen dat cliënten zoveel mogelijk dezelfde gezichten zien. Het is een hele puzzel. We gaan ook proberen de dagbestedingsactiviteiten zoveel mogelijk naar de woningen te verplaatsen.”

Iedereen heeft er zijn handen vol aan, zegt Van Loon. ,,We laten ons steeds leiden door de feiten. Maar ondanks dit alles is er een enorme saamhorigheid en krijgen we veel hartverwarmende berichten en cadeautjes. Zoals een schattige ballonnenpop die we gisteren kregen.”

Kleine attenties

Ook Oro heeft in lijn met de landelijke richtlijnen het besluit moeten nemen om al haar locaties preventief te sluiten voor bezoek; naast het Rijtven in Deurne ook alle andere locaties in de Peel. Deze zorgaanbieder voor mensen met een verstandelijke beperking roept mensen op digitaal contact te zoeken met de bewoners, die nu geen bezoek mogen ontvangen. Ook kleine attenties voor de bewoners zijn welkom.