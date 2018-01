Bezoeker seksbioscoop Tilburg zwaargewond na val van trap

Klanten horen al weken niets van Kijkshop: 'Ik kan wel fluiten naar mijn geld'

22 januari EINDHOVEN - De Kijkshop is de afgelopen weken overstelpt met tientallen klachten van woeste klanten die al weken wachten op een bestelling of een terugbetaling. Eén van hen is de 23-jarige Thimo Vogelsangs uit Boekel. Hij vreest te kunnen fluiten naar zijn centen nu bekend is geworden dat de eigenaar van Kijkshop faillissement heeft aangevraagd.