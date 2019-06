Bezoekers van de Efteling hebben last van irriterende plaag processierupsen: ‘Opeens had ik allemaal rode bultjes op mijn lichaam’

‘Vooral zieke en alleen­staan­de bomen vallen om bij noodweer’, zeggen bomendes­kun­di­gen Eindhoven

16:53 EINDHOVEN - Volgens Mari de Bijl van Staatsbosbeheer valt de schade in de bossen rond Heeze ‘reuze mee’ gezien de verwachtingen vooraf. Al is er toch nog behoorlijk wat schade, zoals in Maarheeze aan de Huchten en in Sterksel.