Bier uit glas met carnaval? Dat leidt tot pleisters plakken, en soms veel erger

Ze weten bij de EHBO-posten heel goed bij welke kroeg met carnaval het biertje nog lekker in een ouderwets glas word geschonken en bij welke kroeg niet. Want hoe gevaarlijk al dat glaswerk is, in een volle binnenstad? ,,We behandelen met carnaval ongeveer zes snijwonden per dag, waarvan er drie tot vier worden doorverwezen naar de huisartsenpost om gehecht te worden", zo stelt Mathieu van Roessel van de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR) aan.