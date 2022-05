Bierconsumptie Nederlanders herstelt zich na corona

De bierverkoop in de Nederlandse horeca had in februari en maart duidelijk pieken vanwege de mooie zomers dagen en carnaval. De verkoop in de horeca lagen in het eerste kwartaal nog steeds onder die van 2019 (-7,7 procent). De thuisconsumptie nam in het eerste kwartaal met 6,5 procent toe ten opzichte van twee jaar geleden.