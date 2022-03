Biertje of koffie op Brabantse terrassen duurder door stijgende prijzen: ‘Schrik soms van wat je betaalt’

Goed nieuws voor Brabanders die tanken over de grens: Belgische accijnzen op brandstof gaan omlaag

De accijnzen op diesel en benzine gaan in België omlaag. Door de stijging van de brandstofprijzen besluit de Belgische minister van Financiën in te grijpen. Bij de zuiderburen worden de accijnzen verlaagd met 0,175 euro per liter. En dat is goed nieuws voor Brabanders die geld willen besparen bij een pomp over de grens.

15 maart