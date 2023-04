Biertje onder de terrasverwarmer duurder, wie kiest voor een dekentje krijgt korting

Burgemees­ter Moorman: ‘We hadden prima kunnen besluiten de regenboog­vlag wél op te hangen’

Het negeren door de gemeente Land van Cuijk van de landelijke oproep van het COC zaterdag 15 april de regenboogvlag in Cuijk op te hangen, is op zijn minst niet handig geweest. ,,We hadden prima kunnen besluiten de vlag wél op te hangen”, erkent burgemeester Marieke Moorman achteraf.