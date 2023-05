Bij Atelier Jongerius draait het om de beleving: ‘Ik denk altijd groot, wil grenzen verleggen’

Kritiek op besluit boeren in Vlijmen kilometers om te laten rijden: ‘Er is helemaal geen onderzoek gedaan’

VLIJMEN - De afsluiting van de Voordijk in Vlijmen voor landbouwverkeer is onterecht. Zo zou er geen of onvolledig onderzoek zijn uitgevoerd. Dat stelt het Heusdense raadslid Antoine Aarts (Heusden Verbindt). Hij legt zich niet neer bij antwoorden op eerdere vragen.