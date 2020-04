Bij deze stalbranden in Brabant verloren veel dieren het leven

In 2017 kwamen in Oirschot, Mill, Heeswijk-Dinther en Ammerzoden samen duizenden dieren om het leven door stalbranden. De eerste grote brand van dat jaar was direct de brand met de meeste dierlijke slachtoffers in de regio. Op 10 januari vonden 10.000 biggen de dood in twee varkensstallen in Oirschot. De vlammenzee ontstond daar waarschijnlijk door laswerkzaamheden van de eigenaar.