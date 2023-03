Bij FAST komt niets terecht van vrijuit spelen

FAST is de afscheids­tournee in de eredivisie begonnen met een 3-0 nederlaag tegen Peelpush: 13-25, 15-25, 26-28.

De derby in Sint Anthonis was voor de ploeg van coach Jacek Ziemba het eerste duel in vier weken. In de B-poule staat er, niet álleen omdat FAST ophoudt te bestaan, niets meer op het spel. Degradatie is niet mogelijk.

Ziemba zag de openingswedstrijd van het tweede seizoensdeel tegen de ploeg uit Meijel dan ook als een verkapt oefenduel. Over anderhalve week staat zijn team in de halve finale van de beker tegenover Sliedrecht Sport. ,,Daar werken we naartoe”, zei hij. ,,De afgelopen weken hebben we bewust geen oefenwedstrijden gespeeld. Er waren geen tegenstanders en onze selectie is klein. Rust pakken was prima.”

Daardoor ontbrak het de thuisploeg tegen Peelpush aan ritme. Dat team was in de eerste twee sets heer en meester, terwijl FAST vooral tegen zichzelf speelde. In het derde bedrijf vond de Limburgs-Brabantse combinatie wél het juiste spelniveau, maar voor setwinst was dat onvoldoende.

,,Dat was jammer”, zei Ziemba, die iedereen in zijn selectie speeltijd gunde. ,,Ik had graag nog een of twee sets gespeeld. Het was een verschil van dag en nacht tussen het begin en het einde van de wedstrijd. We dachten lekker vrijuit te gaan spelen, maar daar kwam niks van terecht. Het was veel te onrustig. Fijn dat het wel beter werd.”