Bij FC Den Bosch gaat en móét er nog heel veel veranderen: ‘Spelers worden niet beter als ze Netflix kijken’

LINTJES 2023 Mike Nicolaije, Geldropse Wikipedia-vrijwilli­ger: ‘Ik heb weleens heel Cambodja geblok­keerd’

GELDROP - Zijn relatie met Wikipedia begon 15 jaar geleden met een stukje over een natuurgebied bij Simpelveld (Limburg) waar hij toen nog woonde. Inmiddels zijn we zo’n 7000 artikelen, 300.000 bewerkingen en heel veel functies voor en achter de Wiki-schermen verder. Zoveel dat hij er woensdag voor onderscheiden werd: Lid in de Orde van Oranje-Nassau.