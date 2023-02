Bij ‘schrikbarende overlast’ moet je poeslief blijven

Arrestatie voor schietpar­tij in Woerden waarbij man (59) zwaarge­wond raakte

Een 31-jarige man uit Den Bosch is donderdagavond aangehouden wegens betrokkenheid bij een schietpartij aan de Leidsestraatweg in Woerden, waarbij in november een 59-jarige Woerdenaar zwaargewond raakte.

16:38