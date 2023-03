Bij Zwaluw is de titeldroom zeker niet vervlogen: ‘Wij gaan die koppositie echt weer terugpakken’

Zorgen om tiny houses in Gorinchem: ‘Moeten voorkomen dat het een tweede woning wordt’

Uitgestelde projecten, een onduidelijke voortgang en plannen die wellicht anders gerealiseerd worden dan voorgespiegeld. De VVD vraagt zich af of er wel wordt doorgepakt op de Gorcumse woningmarkt, maar vooral ook of tiny houses straks wel gebruikt worden zoals is voorgesteld.