Bijna 4 procent van de geteste Brabantse ziekenhuismedewerkers heeft coronavirus

Onderzoek naar loden waterlei­din­gen in kinderdag­ver­blij­ven, scholen en huizen

10:25 EINDHOVEN - De rapportage van de Gezondheidsraad over loden waterleidingen heeft ook in Zuidoost-Brabant alarmbellen doen afgaan. Her en der wordt nu alsnog onderzoek gedaan naar oude loden leidingen in scholen, kinderdagverblijven en huurwoningen.