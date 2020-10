Bijna de helft van reguliere operaties en behandelingen in Brabantse ziekenhuizen uitgesteld

Ziekenhuis­baas Bart Berden hoort zijn mensen soms zeggen: ‘Toch niet wéér?’

2 oktober BRABANT - Het strijdplan voor de tweede coronagolf ligt klaar, in de Brabantse ziekenhuizen. Eén van de belangrijke punten: de reguliere zorg moet zo lang mogelijk doorgaan. ,,Het doet onze mensen verschrikkelijk zeer als de prognose van patiënten slechter is, omdat ze later in behandeling zijn gekomen.”