Bijna honderd jaar terug in de tijd met een enorme maquette: ‘Toch bijzonder dat Roosendaal zo’n groot station had’

MET FOTO'S Zon en beats maken van Dreamvilla­ge met onder meer David Guetta perfecte afsluiter festival­sei­zoen

BAVEL - Ja, het is warm, maar een festival gedijt toch altijd beter onder de zon dan in de regen. Het was zaterdag dan ook vooral genieten voor de bezoekers van Dreamvillage op het terrein aan de Lage Aard bij Bavel. Zondag om 13.00 uur gaat het festival verder.