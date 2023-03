Bijna niemand kent deze inwoner van het Valkenberg, toch heeft hij nu zijn eigen boek

BREDA - Hij woont al bijna vier jaar in Breda, en toch zal niet iedereen direct weten wie hij is, of waar hij woont. En dat terwijl hij toch op een prominente plek in de stad staat en altijd buiten is. Aan de andere kant: hij is niet zo heel erg groot.

Kabouter Życzliwek (De Vrolijke), aangenaam. Deze vriendelijke kleine man staat sinds 2019 aan de rand van de vijver in park Valkenberg. Een cadeautje uit Bredaas zusterstad; Wroclaw. Meegereisd met Poolse soldaten die hier naartoe kwamen bij gelegenheid van de herdenking van 75 jaar bevrijding.

Nu is er een kleurrijk boek verschenen waarin de avonturen van deze Pools-Bredase kabouter beschreven staan. Burgemeester Paul Depla is trotse bezitter van het eerste exemplaar dat afgelopen zaterdag is overhandigd.

Verbonden met Polen

De verhalen over de kabouter zijn geschreven door elf Pools-Nederlandse kinderen. Geboren en getogen in Nederland en via hun ouders verbonden met Polen. Op zaterdagen volgen ze Poolse les en leren ze over de cultuur hun vader (moeder-). Het Poolse Scholenforum schreef een literaire wedstrijd uit waarbij kinderen de opdracht kregen om de reisverhalen van Życzliwek (in het Pools) te verwoorden. In het boekje staan zowel de originele verhalen als de Nederlandse vertaling.

De schrijvers van de elf voor het boek geselecteerde verhalen zijn aanwezig bij de presentatie van het Życzliwek-boek. Onder hen Clara Cyrys (16) uit Nijmegen. Ze is ‘erg trots’ dat haar verhaal opgenomen is in de bundeling. Thuis spreekt ze Pools met haar ouders en daarnaast zit ze nu zo’n tien jaar op Poolse les. Toch geeft ze aan dat ‘het makkelijker was geweest om in het Nederlands te spreken. Ze heeft de Nederlandse vertaling al doorgelezen. ,,Die klopte gelukkig helemaal.”

Het boek Kabouter Życzliwek en zijn reizen is vooralsnog verschenen in een oplage van 100 stuks, gefinancierd door het stadsbestuur van Wroclaw. Bozena Rijnout van de Bredase stichting Serce Polski, een stichting die zich inzet voor culturele ontmoetingen, geeft aan dat er ‘nog gekeken wordt of er een herdruk kan komen’, wanneer daar voldoende vraag naar is.

Volledig scherm In het stadhuis van Breda werd het boekje De Vrolijke Kabouter gepresenteerd, met verhalen over de Poolse kabouter die in het Valkenbergpark staat en geschonken is door Poolse zusterstad Wraclow. Burgemeester Paul Depla deed een woordje en reikte het boek daarna uit aan de kinderen die de verhalen hadden geschreven. © Pix4Profs / Johan Wouters