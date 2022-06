Bijna vijftig jaar werkte Antoinette bij Albert Heijn, nu gaat ze met pensioen: ‘Ik zou het zo weer doen’

Wethouder zonder diploma's gaat pendelen tussen Rotterdam en Helmond: ‘De stekeltjes hebben plaatsge­maakt voor het pak’

HELMOND - Arno Bonte was klimaatwethouder in Rotterdam, maar pakt vanaf deze week de trein naar Helmond. En de 44-jarige bestuurder - die de middelbare school niet afmaakte en geen opleiding afrondde - legde in zijn carrière toch al een a-typische route af. Wie ís deze politicus van GroenLinks?

13 juni