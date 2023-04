Bijna weekend! 5 x toffe dingen om te doen in Breda

Update Kapotte vrachtwa­gen op A58 bij Tilburg bezorgt verkeer vanaf Bavel forse vertraging

TILBURG/BAVEL - Door een vrachtwagen met pech op de A58 was vrijdagochtend de rechterrijstrook tijdelijk dicht bij de afslag Tilburg-Centrum West. In de richting van Eindhoven werd de vrachtwagen geborgen, wat zorgde voor een extra reistijd van bijna drie kwartier. Het verkeer werd omgeleid tot de file was opgelost.