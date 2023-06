Biljarters Zundert op ramkoers tegen SIS in Uden; finale NK teams wordt een latertje

Biljarten in Oosterhout op de camping... in de eredivisie!

Biljartcentrum De Eekhoorn van Arie Hermans ligt niet bepaald in de bebouwde kom van Oosterhout. Logisch ook wel, want het staat op zijn gelijknamige camping, die ‘in the middle of nowhere’ ligt, tussen de weilanden. Maar hier wordt wel op het allerhoogste niveau gebiljart, volgend seizoen zelfs met twee teams.