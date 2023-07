Bingo! Bij de Veerkampjes kun je dan een dildo winnen (uiteraard met pantermotief)

Ook voor de busladin­gen buitenland­se bezoekers is Dominator de hoogmis van hardcore: ‘Ik heb mijn vrouw hier ten huwelijk gevraagd’

EERSEL- Met auto, vliegtuig of touringbus vermomd als mobiele discotheek kwamen hardcore-fans uit heel Europa dit weekend naar Eersel voor Dominator. Die lange reis hebben ze er graag voor over, omdat ze dit in hun thuisland nergens vinden. ,,Bij ons is dit gewoon muziek, voor jullie cultuur.”