Binnenkijken voor een baan of stage: in oktober een nieuwe editie

Met video Vrachtwa­gen rijdt door de vangrail op A67 bij Geldrop: ‘Afhande­ling duurt tot ongeveer midder­nacht’

GELDROP - Door een ongeluk met een vrachtwagen is de A67 dicht ter hoogte van Geldrop. Het gaat om de snelweg in beide richtingen. Verkeer kan er via de vluchtstrook en de op- en afrit nog wel langs. De snelweg gaat pas rond middernacht weer open, meldt Rijkswaterstaat. De schade aan de vangrail is fors.