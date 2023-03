Bioboeren zijn hoge prijs voor hun product beu: ‘Als supermarkt wil je toch niet de nieuwe Shell worden’

Twee Belgische titels en Europese ervaring: HC Breda leert nog iedere week van Marijke Verberne

Het gaat de hockeysters van Breda voor de wind dit jaar. Met een derde plek doen ze vol mee voor promotie in de overgangsklasse. Daarbij komt de ervaring van een speelster zeer goed van pas. Want met Marijke Verberne heeft HC Breda een tweevoudig Belgisch kampioen binnen, met Europese ervaring. ,,Het was een soort avontuur.”