Biomassa is duurzaam. 'Nietes.' 'Welles.'

Ennatuurlijk: biomassa is tussenhalte

Het Eindhovense warmtebedrijf Ennatuurlijk gaat voorlopig door met biomassa, ondanks de groeiende twijfels over de klimaatvriendelijkheid van deze energiebron.



Ennatuurlijk is actief in deze regio en onder andere eigenaar van een biomassacentrale op Strijp-T in Eindhoven. Het bedrijf kocht die centrale in 2017. Er worden houtsnippers verbrand om woningen en bedrijven in stadsdeel Strijp van warmte te voorzien. De overheid verleende de eigenaar van de centrale een subsidie van 1 miljoen euro, voor de looptijd van twaalf jaar.



De vraagtekens die de laatste tijd worden geplaatst bij de milieuvriendelijkheid van verbranding van (houtige) biomassa zijn voor Ennatuurlijk geen reden het vertrouwen in biomassa nu al op te zeggen. Volgens het warmtebedrijf is duurzaam stoken van hout wel degelijk mogelijk. ,,We gebruiken alleen gecertificeerd hout, dat binnen een straal van maximaal 100 kilometer van de biomassacentrale verzameld wordt’', aldus een woordvoerster. Ennatuurlijk gaat de komende tijd onderzoeken ‘hoe zij klanten meer inzicht kunnen geven in de herkomst van het gebruikte hout’.



Ennatuurlijk beschouwt biomassa als milieuvriendelijke tussenhalte op weg naar een ultiem duurzame stip op de horizon: gebruik van aard-, zonne- of restwarmte. ,,Voordat we zover zijn dat we deze energiebronnen grootschalig kunnen inzetten zijn we zo tien jaar verder. We moeten daarvoor uitgebreid bodemonderzoek doen en een warmtenet aanleggen. Moeten we tot 2030 wachten om van het aardgas af te kunnen of gebruiken we in de tussentijd biomassa?’’