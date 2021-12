Bisschoppen: Maximaal vijftig kerkgangers bij katholieke kerkdiensten

‘De lockdown is ingrijpend voor iedereen', zeggen de bisschoppen in een verklaring. ‘Dat ervaren ook de R.-K. bisschoppen en wij nemen hierin onze verantwoordelijkheid. We begrijpen dat dit voor parochies en parochianen weer een teleurstelling is die het samen vieren van onder meer Kerstmis belemmert. Maar laten we zorg hebben voor onze naasten en dit zorgvuldig doen in solidariteit met de hele samenleving. Als gelovigen gaan we door deze donkere tijd in de kracht van het geloof en in het vertrouwen dat het Licht van Christus de duisternis overwint’.