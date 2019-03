Bizar toeval in straat waar boom op Kia viel: Miljoenenjacht brengt 214.000 euro in Oudenbosch

Man lokt Brabantse pizzabezor­ger Twan (15) in de val: 'Ik wil je niet beroven, maar het gaat om het principe’

18:02 BERGEN OP ZOOM - Een minderjarige pizzabezorger van New York’s Pizza in Bergen op Zoom is zaterdagavond op een geraffineerde wijze in de val gelokt. Een onbekende man liet bij iemand thuis een pizza bezorgen en sloeg toe toen de 15-jarige koerier het appartementencomplex binnen kwam lopen. ,,Ik heb er gelukkig niets aan overgehouden.”