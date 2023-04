Bizarre ontknoping: Banzuzi kopt NAC naar gelijkspel in historische derby

Straks in Land van Cuijk een boom in het geboorte­bos voor iedere baby

Voor iedere geborene een boom in het geboortebos. Dat is de wens van de gemeenteraad van Land van Cuijk. Het is de bedoeling dat er vanaf het najaar, op vijf plaatsen binnen de gemeente, in elke voormalige gemeente van de nieuwe fusiegemeente, nieuwe bossen ontstaan.