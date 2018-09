Bladel, Deurne en Eersel scoren slecht op gebied verkeersveiligheid

REGIO - Over heel Zuidoost-Brabant vielen in Bladel, Eersel en Deurne in de afgelopen vier jaar naar verhouding de meeste verkeersslachtoffers. Waalre geldt als de 'veiligste' gemeente.

Dit blijkt uit een rapportage van de Metropoolregio Eindhoven over de periode 2014 tot en met 2017. Het aantal ongevallen in de regio schommelde in die vier jaar, met 2016 als negatieve uitschieter. Toen was het, op basis van gegevens van de politie en de wegbeheerders (gemeenten, provincie en Rijkswaterstaat), in totaal 4727 keer raak in Zuidoost-Brabant. Er waren in dat jaar ruim 700 gewonden en 26 doden te betreuren.

Bladel is de gemeente met naar verhouding het hoogste aantal verkeersslachtoffers. Hier vielen tweeënhalf keer zoveel slachtoffers als in Waalre, de veiligste gemeente.

A67

Verkeerswethouder Wim van der Linden in Bladel betreurt de slechte score van zijn gemeente, maar zegt dat die voor een groot deel te wijten is aan de A67 die vanaf Eersel tot aan de Belgische grens over Bladels grondgebied loopt. ,,Dit is een heel druk stuk snelweg met veel vrachtvervoer. We monitoren de ongelukken die daar buiten nog gebeuren in onze gemeente en kijken wat we eventueel kunnen doen om de verkeersveiligheid te verbeteren."

In de rapportage van de MRE is tevens opgesomd op welke plekken relatief veel ongelukken zijn gebeurd (meer dan drie). De A58, in de richting Tilburg vlak voor de afrit naar Oirschot, is al jaren een bekende blackspot. Dat geldt eveneens voor de A50 tussen de knooppunten Ekkersrijt en Ekkersweijer. Andere locaties die slecht scoren qua verkeersveiligheid zijn de Elisabethtunnel, de Mathildelaan, PSV-laan en Vonderweg in Eindhoven, gevolgd door de Aalsterweg, Boutenslaan en de Leostraat, eveneens in Eindhoven.

Hoge snelheden