Blauwe Scholk lijkt nu op ‘rotte kies’, maar wordt het nog ooit een parel?

NAC heeft goud in handen met koningskop­pel: ‘Ik ben de passer, hij de ontvanger’

Hoe ver NAC komt in de play-offs, is voor een groot deel afhankelijk van Jort van der Sande en Élias Már Ómarsson. De twee aanvallers zijn in bloedvorm en na een kleine aanpassingsperiode perfect op elkaar afgestemd.