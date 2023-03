Blessures krijgen snowboardcrosster Nienke Poll uit Nistelrode niet klein, ze maakte dit seizoen haar debuut op het WK

Met zo’n tachtig kilometer per uur glijdt snowboardcrosster Nienke Poll (21) door bochten en springt ze over bulten. Het is soms vallen, opstaan en weer doorgaan. Al kan dat niet altijd. Zo brak ze in 2021 in haar rug, maar dat houdt haar niet tegen.

Dit seizoen crosste Nienke Poll uit Nistelrode tegen de wereldtop. In december maakte ze haar debuut in een wereldbekerwedstrijd en begin deze maand deed ze mee aan het WK in Georgië. Dat ze daar aan de start stond was niet vanzelfsprekend. Haar voorbereiding liep wegens blessures niet zoals gewenst. In januari werd ze vierde op de Universiade in de Verenigde Staten, maar na haar terugkeer liep ze een hersenschudding op bij een val tijdens de training in Frankrijk.

Na drie weken mocht ze weer snowboarden, maar nu kregen haar enkelbanden van beide enkels een flinke klap te verwerken bij een val. ,,Ik kon een dag of drie, vier moeilijk lopen. De pezen van een enkel waren geïrriteerd.” Toen ze daarna weer een dag ging snowboarden, ging het lopen weer twee dagen moeizaam.

Doorstuiteren na een val

,,Snowboardcross is een blessuregevoelige sport. Je hebt best veel snelheid en moet over obstakels heen. Als je gaat dan ga je hard. Na een val op de eerste bult, komen er nog vier, dan stuiter je gewoon door.” De 21-jarige, die traint met het Zwitserse team, was op tijd hersteld om bij het WK in Bakoerkani in het starthok te staan. ,,Een geweldige ervaring.”

De tegenstand is niet alleen een stuk sterker dan in de Europa Cup, het niveau onder de wereldbeker. Ook de baan is groter en sneller. ,,Je leert het alleen door het te doen.” Over haar race was te tevreden, maar een plek in de kwartfinale zat er niet in. Ook was Nederland voor het eerst vertegenwoordigd bij de gemengde teams. Poll vormde samen met Glenn de Blois een ploeg. Ze werden uitgeschakeld na een val van Poll.

Nienke Poll tijdens de Universiade in januari, waar ze vierde werd.

Gebroken rug

Onderuit gaan hoort bij de snowboardcross. Het is vallen, opstaan en weer doorgaan. Vaak zonder grote gevolgen. Toch is dat niet altijd het geval. Daar kan de 21-jarige over meepraten. Ze brak in oktober 2021 haar rug. Wat er precies gebeurde tijdens de training in Zwitserland weet ze niet. ,,Het ging zo snel.” Ze viel op een bult en stuiterde er nog een aantal verder. Poll had geen pijn, maar kon niet opstaan. Een arts werd opgeroepen, ze mocht niet bewegen, waarna een helikopter haar naar het ziekenhuis bracht.

Meer aan de hand

Daar merkte ze dat het ernstig was. Ze moest op haar rug blijven liggen en mocht niet bewegen. ,,Ik moest plassen en normaal kan dat in een bak, maar de arts zei wacht maar even. Aan het gedrag van de artsen merkte ik dat er meer aan de hand was.” Ze had geen pijn, maar barstte van de spanning en onzekerheid in huilen uit. ,,Ik was op een gegeven moment moe van het huilen.” Met behulp van een scan van haar onderrug werd er een breuk geconstateerd. Nog dezelfde dag volgde een operatie.

De flinke smak maakte haar niet angstig. Na drie maanden stond ze weer op haar snowboard. Al was het wel even aftasten hoe haar lichaam zou reageren. Gek genoeg hielp een valpartij haar daarbij. ,,Het klinkt raar, maar gelukkig ben ik een keer goed hard gevallen. Ik dacht wat voel ik nu? Ik voel wel iets, maar het valt wel mee. Mijn lichaam kon het hebben.”

Sindsdien blijft ze zich goed ontwikkelen. Met deelname aan het WK kwam er zoals ze het zelf noemt een ‘tussen droom’ uit. De grote droom moet uitkomen in 2026 met deelname aan de Olympische Spelen in Milaan. Om daar te staan werd in 2016 een tienjarenplan gemaakt. ,,Ik liep tot ik mijn rug brak iets voor op schema, maar nu gaat het volgens planning.” De volgende stap is dat ze komend seizoen meer wereldbekerwedstrijden wil rijden om ervaring op te doen.

Nienke Poll Nistelrode snowboardcross portretfoto