Blijft De Lokkant in handen van Total, en voor hoeveel miljoen dan?

In 2006 ging het toenmalige Texaco-tankstation voor 2,4 miljoen euro over naar Total Nederland. Toen waren er dertien bieders.

Prijsconcurrentie

Voor Lokkant is het de tweede keer dat de benzinerechten onder de hamer gaan. Het is een van de 29 tankstations naast snelwegen die dit jaar geveild worden.

Sinds 31 juli 2005 is per wet bepaald dat de rechten ‘voor verkooppunten van motorbrandstoffen naast wegen in beheer van het Rijk’ eens in maximaal 15 jaar vergeven worden aan de hoogste bieder. Dat moet monopolievorming tegengaan en prijsconcurrentie mogelijk maken.